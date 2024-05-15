İstiklal Caddesi'nde mağaza yangını!
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul'da yangın paniği yaşanıyor.İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden yükselen dumanlar İstanbul'da tüm Boğaz hattından da görüldü.
İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/qSLSQ5ojK1— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 15, 2024
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