İstiklal Caddesi'nde mağaza yangını!

İstanbul'da yangın paniği yaşanıyor.İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden yükselen dumanlar İstanbul'da tüm Boğaz hattından da görüldü.