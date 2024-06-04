İstihbarat, FETÖ elebaşını paketledi mi?

Terör örgütü FETÖ’nün ABD’de yaşayan ele başı Fethullah Gülen’e yönelik iddialara bir yenisi daha eklendi. Gülen’in öldüğü, kaçtığı ve kaçırıldığı iddiaları konuşulurken, bugün de istihbarat tarafından Pensilvanya’dan paketlenerek uçakla ABD dışına çıkardıkları iddia edildi.

FETÖ elebaşı Gülen’e yönelik son günlerde yoğun şekilde “Öldü, öldürüldü, komada, kaçırıldı” gibi iddialar gündeme gelmişti.

Bugün ise FETÖ elebaşı için güvenlik kaynaklarına dayandırılan bir başka iddia öne sürüldü. Gülen’in bugün ABD’de tarafından istihbarata teslim edildiği ve uçakla Türkiye’ye doğru yolda olduğu iddia edildi.

Bazı kaynaklar hasta olan Gülen’in Türkiye’ye getirilmeyeceğini öne sürerken, bazıları da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan gibi bir başka ülke üzerinden teslim edileceğini iddia ettiler.

Transferin hangi ülke üzerinden yapılacağına yönelik bilgi verilmezken, bu bilgiyi değerlendiren emekli güvenlik yetkilileri, istihbarata Gülen’i başka bir ülke de sorgulayabileceğini belirttiler.