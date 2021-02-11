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İstifalar Muharrem İnce'yi güçlendirecek

CHP'deki istifa depremleriyle ilgili bir anket düzenlendi. Katılımcıların yüzde 51'ine göre istifaların nedeni ‘yönetimden memnuniyetsizlik.' Yüzde 73.6'sı da, CHP'den Muharrem İnce'nin partisine kaymalar olacağını düşünüyor.

CHP'deki istifalara yönelik yapılan bir araştırma, vatandaşların Muharrem İnce'nin CHP'den istifalarla güçlenceğine inandığını ortaya koydu. CHP'deki istifaların kamuoyuna yansımalarını ölçmek için araştırma yapan Areda Survey, 'CHP'deki Gelişmeler Özel Dosya' başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, 2 bin 486 kişiye 'CHP'den Muharrem İnce'nin kuracağı partiye yeni katılımların olacağını düşünüyor musunuz?' sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 50,3'ü "Hem teşkilat hem vekil düzeyinde olur" dedi

YÜZDE 57.5 İNCE

'Katılımcılara 'CHP'den istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz' sorusu yöneltildi. Soruya vatandaşların yüzde 42.5'i "Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni zayıflatır" derken yüzde 57.5'i ise "Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni güçlendirir" dedi.

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