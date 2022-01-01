İşte yeni yılda gelecek yeni modeller
2021'i çip krizinin gölgesinde geçiren otomotiv sektörü, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluşturuyor.
AUDI E-TRON
Alman marka, yıl içinde 3 farklı elektrikli modelini Türkiye'ye getirecek. Bunlardan ikisi SUV, biri 4 kapılı elektrikli coupe olacak.
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AUDI E-TRON SPORTBACK
SUV modellerde, 50 quattro ve 55 quattro seçenekleri yer alıyor. Bu modeller sırasıyla 71 kWh ve 96 kWh pil paketleri üstüne kuruluyor ve 230 kW ile 265 kW güç sunuyor.
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AUDI E-TRON GT
4 kapılı elektrikli coupe modelin ön aksında yer alan motor 238 beygir, arka aksında yer alan motor ise 435 beygir güç üretiyor. Bu motorların birlikte ürettikleri güç değeri ise 476 beygir olarak açıklanıyor. Aracın daha güçlü RS versiyonu ise 600 beygir güç ile 830 Nm tork üretiyor.
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AUDI A8
Audi, makyaj operasyonu geçiren amiral gemisi modelini de yıl içinde satışa sunmayı planlıyor.
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