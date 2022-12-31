İşte yeni yıla ilk giren ülkeler!

Dünyada yılbaşı ilk olarak Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Kiritimati, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2023'e "merhaba" dedi.

Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya da yeni yıla girdi.

TSİ 16.00'da 2023'e "merhaba" diyen Avustralya'nın birçok kentinde görkemli havai fişek gösterileri yapıldı.

Papua Yeni Gine ise TSİ 17.00'de 2023'e girdi.

Bu arada, Samoa'nın yaklaşık 164 kilometre uzağında bulunan Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası ise 2023'e en son merhaba diyecek.