İşte yeni kaş modası!
İncecik kavisli kaşlar 2000'lerin başında oldukça popülerdi. Ardından bu ince kaşlar modayı, daha kalın ve doğal kaşlara bıraktı. Şimdi ise moda kendini, sarartılmış ya da tamamen kazınmış kaşlara bırakıyor.
Kaşlarını gençliğinde incecik alan kesim, küsen kaşlarını tekrar gür ve daha doğal bir hale getirerek yeni bir moda başlatmıştı.
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Uzun yıllardır kaşlarımızı gürleştirmek için uğraştık. Far ile doldurduk, jel sürdük, kalem ile boyadık ve yukarı doğru taradık.
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Şimdilerde ise, bu senenin moda haftalarındaki, sarartılmış ya da kazınmış kaş tasarımlarını sokaklarda görmeye başladık bile.
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Kaşları yok etmek oldukça radikal gibi görünse de aslında yenilik isteyenler için oldukça zahmetsiz.
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