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İşte yeni kabine!

Yeni Kabine'de yer alacak bakanların kimler olacağı merakla konusuydu. 2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu. İşte yeni kabine..

2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu.

Bakanlıklar:

Adalet Bakanlığı: Bülent Turan 

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya 

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan 

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Hüseyin Keskin

Ekonomi Bakanlığı: Mehmet Şimşek  

Ticaret Bakanlığı: Lütfi Elvan 

Tarım Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Sanayi Bakanlığı: M. Fatih Kaçır

Enerji Bakanlığı: Alparslan Bayraktar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için adı geçen bir diğer isim ise Uğur İbrahim Altay

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy  

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Abdullah Eren

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Cevdet Yılmaz

 

Meclis Başkanı: Numan Kurtulmuş'un Meclis başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü: Çağatay Kılıç

MİT Başkanı: İbrahim Kalın

Merkez Bankası Başkanı: Hafize Gaye Erkan

 

 

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