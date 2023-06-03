İşte yeni kabine!

2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu.

Bakanlıklar:

Adalet Bakanlığı: Bülent Turan

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Hüseyin Keskin

Ekonomi Bakanlığı: Mehmet Şimşek

Ticaret Bakanlığı: Lütfi Elvan

Tarım Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Sanayi Bakanlığı: M. Fatih Kaçır

Enerji Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için adı geçen bir diğer isim ise Uğur İbrahim Altay

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Abdullah Eren

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Cevdet Yılmaz

Meclis Başkanı: Numan Kurtulmuş'un Meclis başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü: Çağatay Kılıç

MİT Başkanı: İbrahim Kalın

Merkez Bankası Başkanı: Hafize Gaye Erkan