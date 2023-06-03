İşte yeni kabine!
Yeni Kabine'de yer alacak bakanların kimler olacağı merakla konusuydu. 2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu. İşte yeni kabine..
2023 bakanlar kurulu listesi belli oldu.
Bakanlıklar:
Adalet Bakanlığı: Bülent Turan
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Hüseyin Keskin
Ekonomi Bakanlığı: Mehmet Şimşek
Ticaret Bakanlığı: Lütfi Elvan
Tarım Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Sanayi Bakanlığı: M. Fatih Kaçır
Enerji Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için adı geçen bir diğer isim ise Uğur İbrahim Altay
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Abdullah Eren
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Cevdet Yılmaz
Meclis Başkanı: Numan Kurtulmuş'un Meclis başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü: Çağatay Kılıç
MİT Başkanı: İbrahim Kalın
Merkez Bankası Başkanı: Hafize Gaye Erkan
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