İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti..
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.
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Yeni yılda asgari ücret brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi.
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Yıl boyunca geçerli olacak bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi.
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