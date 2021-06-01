İşte Yalıkavak Marina'nın yeni yönetimi

Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, Mehmet Ağar’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı.

Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

OĞUL AĞAR DA GİTTİ

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu.

4 gün önce Sözcü’ye konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim” diye konuşmuştu.

Marinadan yapılan açıklamada ise “Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız” denilmişti.

Marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği ve Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasının ertelendiği kaydedilmişti.