AjansHaber.com.tr Spor İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu programı

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rıdvan Dilmen yorumculuğu niye bıraktı?
Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklikler
Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti
Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu programı
Ozan Tufan rotasyon oyuncusu olacak
Yeni Adana Stadı her iki takımı da memnun etti