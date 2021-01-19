İşte Türkiye'nin yeni teknolojisi: DİHA

Türkiye'nin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da tarih yazarak dünyanın dikkatini çekti. İngiltere ve Almanya'nın yakından takip ettiği İHA'ların ardından gözler DİHA'lara çevrildi. Türkiye yeni teknolojilerine her gün bir yenisini eklerken Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı için gün saymaya başladı.

Yeni gözde DİHA

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak tanımlanmaktadır. DİHA, otonom kalkış, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif hale getirerek uçuşunu gerçekleştirmektedir.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Genel uçuş performans değerleri

150 Kilometre Haberleşme Menzili - 45-50 Knot Seyir Hızı - 80 Knot Maksimum Hız - 9000 Feet Operasyonel İrtifa - 15000 Feet İrtifa Tavanı - 12 Saat Havada Kalma Süresi - 5 Metre Kanat Açıklığı - 5 Metre Uzunluk - Dikey İniş Kalkışlı - 30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı - 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi.

Gelişmiş özellikler

Tam Otomatik Uçuş Sistemi - Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom - Otonom Kalkış ve İniş Sistemi - Yarı Otonom Uçuş Modu - Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi - Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi - Yedekli Servo Eyleyiciler - Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü - Kızılötesi (IR) Kamera Modülü - Lazer Mesafe Ölçer - Lazer İşaretleyici - Digital Veri ve Video Link.