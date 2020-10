İşte Türkiye'de satılan Fransız malları...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik skandal sözleri ve ülkesindeki kamu binalarına Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yansıtmasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Birçok Müslüman ülkede Fransız malları boykot edilirken, bir çağrıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türk milletine seslenen Erdoğan "Sakın Fransız malları satın almayın" diyerek boykot çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DE SATILAN FRANSIZ MALLARI

Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türkiye'de satılan Fransız mallarının neler olduğu merak konusu oldu. Birçok vatandaş internetten Fransız mallarını araştırmaya başladı.

İşte Türkiye'de satılan Fransız marka ve malları:

Benzin: Total ve Elf

Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

Uçak: Air France, Airbus

Yabancı Dil Eğitim: Fransız kültür Merkezi (Dil Kursu)

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier

Otomobil/Yedek Parça: Valeo Oto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem

İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Çelik Sektörü: Arcelor

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal

Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Sigorta: AXA Sigorta, Başak Sigorta (Groupama Internatinal), Başak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life