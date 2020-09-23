İşte tecavüzle suçlanan CHP'li başkanın ifadesi

Kendisine iş istemeye gelen S. T.'ye, belediye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıkta, "Videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi S.T. değil Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kutlama yapıyorduk" şeklindeki savunması şaşırttı.

İfadeyi değerlendiren S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Başkan kendi ağzıyla başka bir kadınla video çekip öpüştüğünü itiraf etti. Müvekkilimi tanımadığını, öptüğü kişinin Z.N.Y. olduğunu ve görüntülerin de kendi evinde çekildiğini söyleyerek, eşini hem de kendi evinde aldattığını da açıkça ifade etmiştir. Müvekkilimi tanımadığını söylemesi suçlamalardan kurtulamaz. Cumhuriyet savcılığının, çiftlik evindeki tecavüzün ispatı için savcılığı çiftliğe giren çıkanları tespit etmek amacıyla orada bulanan tanıkları dinlenmeli, mücavir alandaki kameralar incelenmelidir" dedi.

KAN ÖRNEĞİ ALINMALI

Belediye Başkanı Atabay'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alınarak uyuşturucu testi yapılmasını isteyen avukat Sultansu "Belediye Başkanı artık eylemi kabul ediyor fakat kadının farklı olduğunu ifade ediyor. Müvekkilimi inkar ederek, hatta üye olduğu dernekleri ve partiyi kendine göre açıklayarak başta savcılık üzere adli makamları yanıltmaya ve dikkatlerini dağıtmaya çalışıyor. Tecavüz suçlamasının gerçek failleri müvekkilimin teşhiste de bulunduğu kişilerdir ve ivedi bir şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.