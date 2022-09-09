İşte Süper Lig'de sezonun en pahalı transferleri!
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları, en fazla bonservis kazanan takımları sizler için derledik.
Kulüplerin transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu ana kadar yaptığı bildirimlere göre oluşan listede şu oyuncular dikkat çekti:
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Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için 6 milyona avro bonservis bedeli ödeyecek.
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Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına net 2 milyon 750 bin avro kazanacak.
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Sarı-kırmızılılar, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'i de 6 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.
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