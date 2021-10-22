İşte sinemalarda haftanın filmleri

DUNE

Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı "Dune" romanının televizyon ve beyaz perde haklarını satın alan Legendary Entertainment yapımı yeniden uyaramanın yönetmen koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 ile son yıllara damgasını vuran Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve oturuyor. Eric Roth'un senaryosunu üstleneceği filmin yapımcılığını ise Thomas Tull, Mary Parent ve Cale Boyter yapıyor.

Robot Ron: Bir Sorun Var; yürüyebilen, konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron ile arkadaş olan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Dünya, robotlala çocukların yakın arkadaş olduğu bir hale gelmiştir. 11 yaşındaki sosyalleşme sorunu yaşayan bir öğrenci olan Barney'in hayatı da, yürüyebilen, konuşabilen, dijital bir cihaz olan Ron ile karşılaşmasıyla değişir. Ron'un bir takım sorunları vardır ve bu durum üzerine Barney ona birçok şeyi öğretmeye çalışır. Bu süreç onların ikisinin arasında farklı bir bağ oluşmasını sağlar.

Annette, dünyaca ünlü bir soprano ve onun stand-up komedyeni olan eşinin hikayesini konu ediyor. Henry, sert bir mizah anlayışına sahip bir stand-up komedyenidir. Ann ise dünyaca ünlü bir soprano. Tutku dolu olan çiftin hayatı, çocukları Annette'in doğumuyla alt üst olur. Annette, kimsenin hayal edemeyeceği bir kadere sahiptir ve bu durum Henry ve Ann'in hayatlarının değişmesine neden olur.

Ziyaretçi, abisinin işlediği cinayetin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Toprak'ın hikayesini konu ediyor. Abisinin işlediği cinayetin ardından farklı şeyler olduğunu düşünen Toprak, gerçekleri açığa çıkarmak ister. Toprak bunun için avukatı ve onun eşi ile birlikte cinayet mahalline gider. Evde zaman geçiren üçlü, bu sırada başlarına gelen her şeyi savcıya ispat etmek için kameraya çeker. Tuhaf komşuların ve medyum Esma'nın da olaya karışmasıyla, cinayetin perde arkası ortaya çıkar.

Minari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor. 1980’li yıllarda 7 yaşındaki Kore kökenli Amerikalı David, babası Jacob’un isteği üzerine annesi ve kardeşi ile birlikte Arkansas’ta kırsal bir bölgeye taşınır. Aile, burada yeni bir çevre ve yaşam tarzı ile karşı karşıya kalır. David’in annesi Monica, hiçliğin ortasındaki bu mobil evde yaşamaktan dolayı korkulara kapılırken, David ve kız kardeşi yeni hayatlarından eper sıkılır. Bu sırada aileye, onlarla birlikte yaşamak için Kore’den gelen büyükanne de katılır. Jakob, dokunulmamış toprakta bir çiftlik yaratmaya çalışırken, ailesini ve evliliğini tehlikeye atmaya başlar.