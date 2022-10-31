İşte Quentin Tarantino'nun kusursuz bulduğu 7 film!
Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino ''kusursuz'' olarak nitelendirdiği 7 filmi sıraladı. Kusursuz bulduğu filmlerini son kitabı Cinema Speculation'da (Sinema Spekülasyonu) belirtti.
Quentin Tarantino, Sinema Spekülasyonu isimli kitabını tanıtmak için, 27 Ekim'de katıldığı Jimmy Kimmel Live'da çok az sayıda mükemmel bulduğu film olduğunu dile getirdi.
1 11
Sunucu Jimmy Kimmel şovunda Tarantino, ''Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz ama tüm estetik unsurları hesaba katınca… Mükemmel filmler hepsini bir dereceye kadar aşıyor.'' diye vurguladı.
2 11
İşte Quentin Tarantino'nun kusursuz 7 filminin ilki:
Vahşi Belde (The Wild Bunch) (Sam Peckinpah, 1969)
3 11
Tarantino, Vahşi Belde filmini teknik açıdan kusursuz bulmadığını ama kusurlarının da filmin güzelliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.
4 11