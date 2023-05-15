İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,35, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45, Sinan Oğan yüzde 5,1 oy aldı. Yüzde 50'yi aşan aday olmadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Dolar/TL'de çok büyük bir hareketlilik gözlenmedi. Cuma gününü 19,59 TL'den kapatan dolar seçimin ikinci tura kalmasının ardından 19,62 TL'den güne başladı.

Cuma gününü 21,26 TL'den kapatan Euro seçim ertesi ilk güne 21,31 TL'den başladı.

ALTIN FİYATLARI

Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizliğin artmasıyla güvenli liman altının fiyatları yükselişle başladı.

Gram altın yüzde 0,32 yükselişle 1.268 TL'den başlarken, Çeyrek altın yüzde 3,22 yükselişle 2.252 TL'den başladı.

Yarım altın yüzde 3,23 yükselişle 4.518 TL'den işlem görürken, Cumhuriyet altını da yüzde 2,85 yükselişle 9.956 TL'den işlem görüyor.

Türkiye'nin risk primi yükseldi

Cuma gününü 480 seviyesinde kapatan Türkiye'nin risk primi bu sabah 574 puana kadar yükseldi.

Piyasa gündemi

Bu hafta veri açısından yoğun bir hafta yaşanacak. Bugün bütçe dengesi rakamları açıklanacak. Küresel piyasalarda ise gözler Euro bölgesi enflasyonunda olacak. Euro bölgesi enflasyonunun beklenti üstü gelmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaştırmaya gitme ihtimalinin olmasından dolayı euro/TL kurunda hareketlenme beklenebilir.

ABD'de ise devam eden borç limiti krizine ilişkin gelişmelerin yatırımcılarının odağında kalmaya devam edecek.