İşte öğretmenlerin aşılanması ile ilgili son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin koronavirüs aşısı olması ile ilgili son durumu paylaşarak, "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanması ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Selçuk, 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanı için aşı olma imkânı sağlandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..."

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aşı tedariki konusunda ise önemli süreçler yaşanıyor. Son olarak BionTech'ten Türkiye'ye yeni parti aşılar gelmişti. Aşı tedarikinin sağlanması ile birlikte aşılama çalışmalarının büyük hız kazanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada 50 yaş üstü vatandaşların aşı için 1 Haziran'dan itibaren randevu alabileceklerini açıkladı.