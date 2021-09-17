İşte Milli Takımın yeni hocası
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası bir dönem Beşiktaş forması da giyen, Alman teknik adam Stefan Kuntz oldu.
Almanya Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adı Türk Milli Takımı için anılan Stefan Kuntz'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren TFF yöneticileri, Almanya U-21 Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la anlaştı. TFF adına görüşmeleri yürüten Hamit Altıntop, Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Stefan Kuntz'un önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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