İşte Mete Gazoz’un aşkı
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez GQ Ödülleri Töreni’nde objektiflerin karşısına geçti.
Güzelliğiyle dikkat çeken Ayvaz’ın kimliği merak konusu oldu.
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Melike Ayvaz’ın da sevgilisi gibi sporcu olup olmadığı merak edilirken, genç kadının grafik tasarımla ilgilendiği ortaya çıktı.
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Çizimleriyle dikkat çeken Ayvaz, çalışmalarında sıklıkla Mete Gazoz’a da yer veriyor.
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Milli gururumuz Türk olimpik okçu Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ile de göz dolduruyor.
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