İşte Kabine Toplantısı'nın beklenen gündem maddeleri!
Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu Kabine Toplantısı için bekleyiş devam ediyor. Kasım ayının son Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri EYT ve sözleşmeli personele kadro olacak. İşte Kabine Toplantısı'nda yer alacak maddeler!
Sözleşmeli Kadro
Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konulardan biri, sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
Bakan Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" diye belirtti.
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.
EYT
Kabine toplantısındaki bir diğer önemli madde, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çalışmalar. Gelinen nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşülecek.
EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.
Fahiş fiyatlara ceza
Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" açıklamalarında bulunmuştu.
Kabine Toplantısı ne zaman olacak?
Kasım ayının son Kabine Toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.
Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.