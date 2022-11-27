İşte Kabine Toplantısı'nın beklenen gündem maddeleri!

Fahiş fiyatlara ceza

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" açıklamalarında bulunmuştu.