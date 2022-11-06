İşte İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler!
44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu'na 60 bin kişi katıldı. İşte İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.
Halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde D-100 kara yolu Altunizade Köprüsü'nün altında toplandı. Organizasyon kapsamında 8 kilometrelik halk koşusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun startıyla başladı.
Koşuya bazı aileler çocuklarıyla bazıları ise evcil hayvanlarıyla katıldı. Kimi vatandaşlar koşmak yerine yürümeyi tercih ederken bazı vatandaşlar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Bazı grupların kadına yönelik şiddete, doğayı korumaya ve kansere dikkat çekmek için yürüdüğü halk koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.