İşte İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler!

Koşuya bazı aileler çocuklarıyla bazıları ise evcil hayvanlarıyla katıldı. Kimi vatandaşlar koşmak yerine yürümeyi tercih ederken bazı vatandaşlar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.