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İşte İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler!

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu'na 60 bin kişi katıldı. İşte İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.

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Halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde D-100 kara yolu Altunizade Köprüsü'nün altında toplandı. Organizasyon kapsamında 8 kilometrelik halk koşusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun startıyla başladı.

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Koşuya bazı aileler çocuklarıyla bazıları ise evcil hayvanlarıyla katıldı. Kimi vatandaşlar koşmak yerine yürümeyi tercih ederken bazı vatandaşlar da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

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Bazı grupların kadına yönelik şiddete, doğayı korumaya ve kansere dikkat çekmek için yürüdüğü halk koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

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