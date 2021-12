Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran, sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler filmleri belirlendi.

İşte IMDb'ye göre en popüler 10 film...

10. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings