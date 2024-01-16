İşte gazetecilik, işte kulis bilgisi!

Habercilikteki başarısını yerel seçim sürecinde bir kez daha kanıtlayan Ajans Haber, nokta atışı kulis haberleriyle okuyucu doğru bilgilendirmeye devam ediyor.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağını okuyucuya ilk duyuran Ajans Haber oldu.

Ajans Haber'in kamuoyunun gündemine taşıdığı ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran haberin ardından TKP bugün Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığını resmen açıkladı.

İYİ Parti, DEM Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de aday çıkaracağı Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu isminin etkisi ile CHP'nin Kadıköy hükümranlığı sona erebilir.

Maçoğlu'nun adaylığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi sonuçlarına da etkisi olabileceği ve CHP'den TKP'ye oy kayışı yaşanabileceği konuşuluyor.