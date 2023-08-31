İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!
Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura heyecanı yaşandı. Monaco'da çekilen kurada gruplar belli oldu. İşte Galatasaray'ın 17. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. İşte Galatasaray'ın rakipleri...
Grup A
Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray
Grup B
Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens
Grup C
Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
Grup D
Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad
Grup E
Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
Grup F
PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United
Grup G
Manchester City, Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys
Grup H
Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp
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