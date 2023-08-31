AjansHaber.com.tr Spor İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura heyecanı yaşandı. Monaco'da çekilen kurada gruplar belli oldu. İşte Galatasaray'ın 17. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. İşte Galatasaray'ın rakipleri...

Grup A

Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray

Grup B

Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Grup C

Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

Grup D

Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad

Grup E

Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

Grup F

PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

Grup G

Manchester City, Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

Grup H

Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi!
Cimbom Molde'yi eledi, kasası para doldu!
Galatasaray - Molde maçı saat kaçta? Hangi kanalda
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
Süper Lig'in devi Coutinho'nun peşinde!
Dries Mertens'e Arabistan'dan çılgın teklif!
Filenin Sultanları yarı finalde!