İşte Ermenistan-PKK ortaklığının belgesi!

Uyuşturucu yetiştirme ve dağıtımı, milislerin eğitilmesi ve tüm illegal işler başta Erivan olmak üzere Ermenistan genelinde çeşitli dernekler adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG'nin 23 Ofisinden yürütülüyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan'ın ordusunun işgal altındaki toprakları geri almayı sürdürürken SABAH Ermenisitan-PKK/YPG dostluk anlaşmasının anlatıldığı hazırlanan son İstihbarat raporunun ayrıntılarına ulaştı.

İstihbarat birimlerinin yaptığı tespitler sonucu 12 sayfalık rapor 'da yer alan bilgiye göre Ermenistan savunma bakanlığı ve Ermenistan ordusundan üst düzey generaller ile PKK 'nın Ermenistan'daki Şêwra Gelê Kurdên Ermenistanê, Kürdistan Komite, Şengal Meclisi Ermenistan Temsilciliği adı altındaki PKK'nın şehir yapılanmasındaki temsilcilerinin de yer aldığı grup Haziran ayının ilk haftasın da PKK/YPG 'nın kandil ve Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan örgütün ele başları ile telekonferans yönetimiyle bir anlaşma toplantısı yaptı.

PKK/YPG den başta ermeni kökenliler olmak üzere Ermenistan'a getirtilecek olan terörist grupların İran üzerinden nakil yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda Ermenistan ile PKK/YPG arasındaki iletişim de Azerbaycan'da ve Ermenistan'da var olan Kürt nüfusunun Ezidi olduğu ve bu yüzden iletişimlerinin örgüt yönetimi içinde Ezidi olan birinin olması gerektiği vurgulandı.

KANDİLDE KESPİR SURİYEDE OTANYAF

Bunun üzerine PKK'nın Kandil kadrosundaki örgüt yöneticileri içinde Ezidi olan tek ismin "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir olduğu ve bu teröristtin Ermenistan'daki medyayı kullanarak kürt Ezidi halkın desteğini almada etkili olacağının düşünüldüğü ve iletişimin onun tarafından sağlanması kararlaştırıldı.

Suriye'deki PKK/YPG de ise 2 yıl önce kurulan Ermenilerden oluşan Nubar Ozanyan'ın adının verildiği taburun sözde komutanlarından olan Erivanlı Ezidi Kürt Masis Otanyaf adlı teröristtin ismi üzerinde anlaşıldı.

UYUŞTURUCU VE İLLEGAL İŞLERİ PKK/YPG OFİSLERİ KOORDİNE EDECEK

Toplantıda PKK/YPG nin halen 12'si Erivan'da olmak üzere Ermenistan genelinde bulunan 23 ofisinin koordinesinde sadece PKK/YPG nin değil diğer TİKKO, MKP, TİKB, MLKP gibi yasadışı silahlı sol örgüt üyelerinin Ermenistan genelinde Uyuşturucu üretimi ve dağıtımı- Örgüt mensuplarının Ermenistana nakli ve ülkeye geldiklerinde ihtiyaç duydukları sosyal ve ekonomik desteğin sağlanmasının yanında barınma- tedavi - istihbarat ağı ve ihtiyaç duyulan her türlü illegal işlerin koordinesinde sorumlu olarak görev verilmesi görüşünde anlaştıkları ortaya çıktı.

ERMENİ ASKERLERE PKK PAÇAVRASIYLA CENAZE TÖRENİ

İstihbarat raporlarında yer alan bir başka bilgi ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan'ın işgal altındaki toprakları geri almayı sürdürürken Ermenilerin çatışmalarda ölen askerlerini daha önceki yıllarda olduğu gibi resmi cenaze törenlerinde tabutlarına PKK flaması sararak cenaze töreni düzenlediklerinin belirlendiğine yer verildi.

PKK'NIN KARADENİZE SIZMASINA DESTEK

Ermenistan-PKK dostluğunun detayları ile anlatıldığı raporda yer alan bir başka bilği PKK'nın Karadeniz'e sızma arzusu.

Ermenistan Kuzey Irak üzerinden Karadeniz'e sızma girişimi TSK ve MİT 'in operasyonlarıyla deşifre olup sonuçsuz kalınca Ermenistan'ın topraklarında bulunan terör örgütü kamplarında barındırıp, eğiterek her türlü silah ve lojistik desteği sağladığı PKK'nın birlikte hareket ettiği TİKKO, MKP, TİKB, MLKP gibi yasadışı sol terör örgüt mensupları sınırından geçirip Tendürek dağına sokarak buradan Ağrı- Bingöl- Tunceli ve Tokat üzerinden Karadeniz dağlarına sokmaya çalıştığının belirlendiği ifade edildi.

FETÖ TERÖRÜNÜN YENİ YUVASI: ERMENİSTAN

Raporda yer alan bir başka bilgi ise Ermenistanın. PKK'lı teröristlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra sorumlu düzeyindeki PKK ve YPG'li teröristlerle birlikte FETÖ'ye de kucak açtığı.

Türkiye ve Kandil bölgesindeki operasyonlarda yaralananlar ile ağır hasta olup tedavi görmesi gereken çoğunluğu sözde örgüt içinde komutan düzeyindeki PKK lı teröristlere Pasaport ve vize vererek Avrupaya rahatlıkla geçişlerine imkan sağlayan Ermenistan'ın aynı imkan ve olanağı 17/25 ve 15 Temmuz Darbe girişi sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ örğüt üyelerine de kucak açarak FETÖ mensuplarına PKK/YPG nin ofislerinde çalıştırılıp Ermenice öğrenmeleri sağlanarak bunlara Ermenistan pasaportu ve Schengen vizesi vererek FETÖ'cü teröristlerin Avrupa'da rahat dolaşımlarına imkan sağladıkları da bilgisine yer verildi.

PKK'nın ERMENİSTANDA 15 KAMPI VAR

Terör örgütü PKK'ya Karadağ - Erivan ve Sevan gölü bölgesindeki topraklarında 15 kamp kurdurup PKK'ya İkinci kandil olmak için kucak açarak yıllardır var olan Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koyan Ermenistan'ın İran üzerinden gruplar halin de getirdiği Terör örgütü PKK/YPG li teröristlere sivil halka yönelik saldırılarda kullandığı milislere çatışma konusunda eğitim verdirdiğinde raporda yer aldı.

TABURUN DUVARLARINDA O HAİNİN FOTOĞRAFI

Raporun son bölümünde ise PKK/YPG nin 2 yıl önce Suriyede kurduğu Nubar Ozanyan'ın adının verildiği sözde tabur ile ilgili bilgiler yer aldı.

Suriye'de Kamışlı, Haseke, Serekaniye, Dırbesiye ve Amude gibi kentlere PKK/YPG nin işgali altındaki kentlerde yaşayan ermeni kökenli ailelerin 16-25 yaş aralığındaki çocuklarını ikna/ zorla silah altına alan Taburun yöneticileri silahlı ve ideolojik eğit verdiği sözde taburun bulunduğu binanın duvarlarında yer alan resimler içinde 1982 yılında 9 kişinin yaşamını yitirdiği 72 kişinin de yaralandığı Esenboğa saldırısını gerçekleştiren Ermeni ASALA örgüt üyesi Levon Ekmeçiyan adlı teröristtin fotoğrafının yer aldığı belirtildi.

Teröristlerin o fotoğraflar içinde suikasta kurban giden gazeteci Hrant Dink'in fotoğraflarının da Türkiye'ye karşı propaganda için kullanıldığını belirtti.