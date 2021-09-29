İşte Erdoğan ve Putin'in bir araya geleceği "güneşin şehri"  SOÇİ

İşte Erdoğan ve Putin'in biraraya geleceği "güneşin şehri" SOÇİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bugün biraraya geleceği Rusya'nın Soçi şehri, büyük siyasi buluşmalar, zirveler ve spor organizasyonları ile ismini duyuruyor.

Çok merak edilen bu "meşhur" şehir Soçi ile ilgili bilinmeyenleri haberimizde derledik.



Soçi nerede?

Krasnodar'a bağlı bir şehir olan Soçi 1838 yılında kurulmuştur. Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan bu güzel şehir özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaktadır.



Tatil şehri Soçi

Stalin döneminden itibaren Soçi tatil şehri olarak kabul edilmiştir. Çok fazla sayıda Rus’un yazlık evinin bulunduğu Soçi şehrinin normal nüfusu 500.000 iken yaz aylarında ise bu nüfus 1.000.000 – 1.500.000 a kadar çıkıyor.

Soçi'de 400'den fazla otel, tatil köyü ve pansiyon bulunuyor. Yaz aylarında şehirde, yaklaşık 130 plaj tatil alanı ve 3 açık hava su parkı çalışıyor.

Putin'in favori tatil şehri

Vladimir Putin döneminde çok büyük yatırımlar alan bu şehir Rusya turizmi için büyük gelecek vadediyor. Subtropikal iklimin hakimin olduğu şehir bu özelliği ile Rusya'nın incisi durmundadır. Soçi'de yazları ılık ve yağışlı iken, kış ayları serin geçmektedir. Tüm Karadeniz şehirlerinde olduğu gibi Soçi de bol miktarda yağış almaktadır.

2014 Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Soçi geçtiğimiz haftasonu Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci olduğu Formula 1 yarışlarına da ev sahipliğ yaptı.



SOÇİ veTRABZON kardeş şehirler

Benzer iklim ve coğrafyaya sahip Rusya'nın Soçi ve ülkemizin Trabzon şehirleri kardeş şehirlerdir.