İşte en çok değiştirilen isim ve soyadlar!
Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlara kolaylık sağlayan uygulamayla bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını değiştirdiği ve 134 bin 818 kişinin ismini düzelttirdiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği başvurularıyla ilgili uygulamaya ilişkin iddialara yönelik açıklamada bulundu.
1 7
Açıklamada, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvurularına ilişkin örnekler verildi.
2 7
Ad ve soyadı değişikliği için il ve ilçe idare kurulunun kararı gerekmektedir.
3 7
Düzenleme sonradan Türk vatandaşı olanları kapsamıyor.
4 7