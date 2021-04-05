İşte emekli amirallerin muhtırasının satır aralarından çıkan sorular

104 emekli amiral pazar gece yarısı skandal bir bildiri yayınlanan bildiriye çok sayıda tepki gelirken, imzası olan 10 isim ise gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan muhtıranın satır aralarından çıkan soruları köşesine taşıdı. Söz konusu bildirinin gece yarısı yayınlandığına dikkat çeken Hakan, "Bunlar ne kadar da üst perdeden laar böyle sayın amiraller. Tehdit mi ediyorsunuz, nedir?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Amiraller bildirisine dair gelişigüzel on not" başlıklı yazısının ilgili

bölümü şöyle:

"Bu tür bildirilerin gecenin bir yarısı piyasaya sürülmesi ne kadar da sevimsiz.

Güzelim gündüzler çuvala mı girdi sayın amiraller?

Bari gazetelerin baskıya giriş saatlerini falan gözetseydiniz yahu!

Gecenin şerri, sabahın hayrı derdi büyükannelerimiz.

Aklınıza gelmedi mi?"

NOT ÜÇ- AKSİ HALDE NE OLUR SAYIN AMİRALLER?

"Bildirinin “aksi halde” diye bölümünü okudunuz mu?

O bölüm, tam anlamıyla “muhtıra” kokuyor.

Ne olacakmış aksi halde?

Bildiriye göre...

Bunalımlar olacakmış...

Tehlikeli olaylar yaşanacakmış...

Riskler doğacakmış.

Bunlar ne kadar da üst perdeden laar böyle sayın amiraller.

Tehdit mi ediyorsunuz, nedir?"

NOT DÖRT- KURMAY ZEKÂSI DİYE BİR ŞEY YOK MUYDU?

"İlkokul zekâsına sahip çocuklar bile, bu bildirinin üslubunun...

“Darbe iması” diye algılanabileceğini kestirir.

En azından böyle kullanılacağını tahmin eder.

Düşünün:

Kurmay zekâsına sahip koca amiraller, bunu kestiremiyor.

Belki de bilerek, isteyerek, kasten böyle yapıyorlardır.

Neyse... Neyse..."

NOT BEŞ- VARSA BİR KAYGIN, GİRSENE SİYASETE

"Toplu bildiri yayınlamak ne kadar da demode bir şey.

Varsa bir endişen, bir kaygın, bir önerin...

Gir siyasete.

Gir bir partiye... Gir CHP’ye... Gir İYİ Parti’ye...

Orada istediğin kadar nutuk atıp milleti ikna etmeye çalış.

Bildiri yayınlamak da neyin nesi?"

NOT ALTI- BU BİLDİRİYİ NASIL HAZIRLADILAR ACABA?

"100 değil, 101 değil, 102 değil, 103 değil...

Tam 104 emekli amiral.

Bu bildiriyi nasıl hazırladılar acaba?

Bir büyük toplantı mı yaptılar?

“Aramıza amiralden başkası giremez” diye karar mı aldılar?

Askeri bir disiplin içinde mi hareket ettiler?

Bu soruların akla gelmesi bile bu bildiriyi töhmet altında bırakmıyor mu?"