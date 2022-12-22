İşte elektrik faturalarını indirmenin yolları! Su gibi elektrik harcıyorlar!
Son zamanlarda kış aylarının gelmesiyle birlikte artan elektrik faturalarına çözüm aranmaya başlandı. İşte elektrik faturalarını indirmenin yolları!
Son zamanlarda kış mevsiminin gelmesiyle faturaları düşürmenin ve doğru tüketim alışkanlıkları için yeni yollar aranıyor. Uzmanlar, evdeki elektrikli cihazların fişleri prizde kaldığı sürece elektrik harcamaya devam ettiğini açıkladı.
Cihazların kapalıyken elektrik tüketiminin sebebi transformatörler denilen kısımdır. Kullanılmadığı durumda prize bağlı küçük bir transformatör 1-5W arasında bir güç tüketir. Bu da faturalarda büyük rakamlara neden olmaktadır.
Birçok kişi tarafından önemsenmeyen bu hata fazladan bir rakamın faturaya yansımasına neden oluyor.
Faturayı yükselten ilk sıradaki cihaz, televizyon!
Her evin olmazsa olmaz elektronik eşyası olan televizyon gün boyu açık olup en çok enerji tüketen cihazların başında geliyor. Kullanılmadığında fişinin çekilmesi büyük ölçüde faturalara yansıyacaktır.