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İşte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerler

Milli Savunma Bakanlığı, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı yerleşim yerlerini açıkladı.

Milii Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun bugüne kadar işgaleden kurtardığı yerleşim yerlerinin listesi açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

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