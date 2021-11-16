İşte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni hocası!

35.4 MİLYON EUROYA SATIN ALDI

Futbol sevgisiyle ön plana çıkan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship Ligi'nde Hull City'i satın aldı. Acun Ilıcalı Ada ekibi için 35.4 milyon euroluk bedel ödemişti.

'TAKIMIN RENKLERİ HARİKA'

İngiliz basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu, "Ben bir futbol manyağıyım. Takımın renkleri harika, sembol harika ve şehir biraz İstanbul'a benziyor. Bizde Boğaz var, sizin şehir içinde nehirleriniz var, bizim köprümüz (Boğaziçi köprüsü) ve sizin (Humber) köprünüz var, ikimiz de denize yakınız ve o kadar çok benzerlik var ki.