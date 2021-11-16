İşte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni hocası!
Futbola olan tutkusu ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 35.4 milyon euro karşılığında Championship ekibi Hull City'yi satın almıştı. Acun Ilıcalı küme düşme hattından kurtulmak isteyen takımı için teknik direktörünü buldu. Süper Lig'in efsane ismi ile anlaşma sağlandı.
35.4 MİLYON EUROYA SATIN ALDI
Futbol sevgisiyle ön plana çıkan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship Ligi'nde Hull City'i satın aldı. Acun Ilıcalı Ada ekibi için 35.4 milyon euroluk bedel ödemişti.
'TAKIMIN RENKLERİ HARİKA'
İngiliz basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu, "Ben bir futbol manyağıyım. Takımın renkleri harika, sembol harika ve şehir biraz İstanbul'a benziyor. Bizde Boğaz var, sizin şehir içinde nehirleriniz var, bizim köprümüz (Boğaziçi köprüsü) ve sizin (Humber) köprünüz var, ikimiz de denize yakınız ve o kadar çok benzerlik var ki.
'PARA KAZANMAK İÇİN DEĞİL, BAŞARI İÇİN GELDİM'
Buraya finansal kazanç için gelmedim. Ben ve ekip arkadaşlarım buraya sadece başarı için geldi" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, daha önce Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının çoğunluk hisselerini satın almış fakat geçtiğimiz aylarda kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.
SÜPER LİG'İN EFSANE İSMİYLE ANLAŞTI
Kulübü satın aldıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan ve ince eleyip sık dokuyan Acun Ilıcalı, Süper Lig'in efsane ismi ile anlaşmaya vardı.
ŞOTA İLE ANLAŞMA TAMAM
Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için yakın arkadaşı Şota Arveladze'yle el sıkıştı. Gürcü teknik adam, Hull City'nin Ilıcalı'ya devredilmesinin ardından göreve başlayacak.