İşte 4 büyüklerin yaz transfer dönemi raporu

TFF Süper Lig'de 2021-2022 yaz transfer sezonu sona erdi. 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer sezonu oldukça hareketli geçti. 4 büyükler yaptıkları önemli transferlerle ön plana çıkarken bazı Anadolu ekipleri de ses getiren transferlere imza attı. İşte Süper Lig'in yaz transfer sezonu raporu.

Beşiktaş transferin de şampiyonu

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş hem şampiyon kadroyu korudu hem de yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirdi. İşte Beşiktaş'ın yeni transferleri:

Rachid Ghezzal (Leicester)

Valentin Rosier (Sporting Lisbon)

Mert Günok (Başakşehir)

Michy Batshuayi (Chelsea)

Salih Uçan (Alanyaspor)

Kenan Karaman (Düsseldorf)

Mehmet Topal (Başakşehir)

Miralem Pjanic (Barcelona)

Alex Teixeira (Serbest)

Can Bozdoğan (Schalke)

Francisco Montero (Atl. Madrid)

Umut Meraş (Le Havre)



Galatasaray gençlere yöneldi

Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Galatasaray, kadrosunu gençleştirdi. 25 yaş altı futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray 2021-2022 yaz transfer sezonunda geleceğe yatırım yaptı. Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 11 transferden 8'i 25 yaş ve altındaki futbolculardan oluşuyor. İşte Galatasaray'ın yeni transferleri:

Victor Nelsson (Kopenhag)

Alexandru Cicaldau (Univ. Craiova)

Olimpiu Morutan (FCSB)

Sacha Boey (Rennes)

Berkan Kutlu (Alanyaspor)

Barış Yılmaz (Keçiörengücü)

Gustavo Assunção (Famalicão)

Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Alparslan Öztürk (Göztepe)

Halil Dervişoğlu (Brentford)

Fenerbahçe'de giden çok gelen az

Geçen sezon yaptığı flaş transferlerle ses getiren Fenerbahçe, 2021-2022 yaz transfer sezonunu durgun geçirdi. Kadro şişkinliğini azaltan Fenerbahçe birçok oyuncuyu takımdan gönderdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri:

Mergim Berisha (RB Salzburg)

Min-jae Kim (BJ Guoan)

Miguel Crespo (Estoril Praia)

Max Meyer (Köln)

Steven Caulker (Alanyaspor)

Burak Kapacak (Bursa)

Diego Rossi (Los Angles FC)

Cagtay Kurukalip (Kasımpaşa)

Serdar Dursun (Darmstatd)



Transferde Karadeniz Fırtınası

Transferde rotasını İtalya Ligi'ne çeviren Trabzonspor yaptığı 9 transferin 4'ünü bu ligden yaptı. Transferde tecrübeli oyunculara yönelen Bordo-Mavililer 30 yaş üstü 5 oyuncuyu kadrosuna kattı

Bruno Peres (Roma)

Manolis Siopis (Alanyaspor)

Andreas Cornelius (Parma)

İsmail Köybaşı (Rizespor)

Stefano Denswil (Bologna)

Marek Hamsik (Napoli)

Gervinho (Parma)

Dorukhan (Beşiktaş)





Adana Demirspor'dan yıldız transferler

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, ligde iddialı bir kadro kurmak için kesenin ağzını açtı. Akdeniz temsilcisi Younes Belhanda, Mario Balotelli ve Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı.