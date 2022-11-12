İşte 33. Ankara Film Festivali'nden ödül ile ayrılanlar!
Yılın son büyük festivali olan 33. Ankara Film Festivali'nde ödül alan sanatçılar belli oldu. İşte geceden çok özel kareler ve ödülleri ile ayrılanlar! Kurak Günler altı ödül alarak geceye damgasını vurdu!
Bu sene 33. kez düzenlenen Ankara Film Festivali'nde yönetmen Emin Alper'in Kurak Günler filmi En İyi Film ödülü dahil altı ödül ile festivale damgasını vurdu. Yönetmen Özcan Alper Karanlık Gece filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali’nde film gösterimleri dün sona ermişti. Bugün (11 Kasım) 33. Ankara Film Festivali'nin ödül töreni Cermodern'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Nisan ayında İstanbul Film Festivali’ne katılan, sonbaharda ise Adana ve Antalya ile festival yolculuğuna çıkan filmler seneyi Ankara’da kapatıyor. Böylece önceki üç festivalden ödüller kazanan önemli filmlerin tamamı başkentte toplandı.
33. kez gerçekleşen Ankara Film Festivali'nde Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri hayatını kaybeden Murat Özer adına verildi.