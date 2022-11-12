İşte 33. Ankara Film Festivali'nden ödül ile ayrılanlar!

Bu sene 33. kez düzenlenen Ankara Film Festivali'nde yönetmen Emin Alper'in Kurak Günler filmi En İyi Film ödülü dahil altı ödül ile festivale damgasını vurdu. Yönetmen Özcan Alper Karanlık Gece filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.