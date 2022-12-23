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İşte 3. Sıfır Atık Zirvesi'nden görüntüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğinde Sıfır Atık projesinin 5. Yılında; 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenleniyor. İşte 3. Sıfır Atık Zirvesi'nden görüntüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifiyle Sıfır Atık projesinin 5. yılında, İstanbul'da 3. Sıfır Atık Zirvesi gerçekleşiyor.

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Sıfır Atık kahramanları, atık toplama araçlarıyla 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde.

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Zirvenin ilk bölümünde yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla "İklim İçin Gençlik Hareketi" Paneli düzenlendi.

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Emine Erdoğan, 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde "Sıfır Noktası Sergisi"ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, her katılımcının imzasını attığı esere katkıda bulundu.

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