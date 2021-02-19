İstatistikler'e göre şampiyon kim?

İstatistikler, Süper Lig şampiyonluğu için Beşiktaş'ı işaret etti; Galatasaray ikinci, Fenerbahçe üçüncü oldu.

CIES, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'in istatistiklerine göre şampiyon adaylarını açıkladı. Süper Lig'de Beşiktaş'ın 84 puanla şampiyon olacağı öne sürülürken Galatasaray'ın averajla ikinci, Fenerbahçe'nin ise 81 puanla üçüncü olacağı iddia edildi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig ve Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), Birleşik Krallık (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın da (Serie A) aralarında bulunduğu birçok lig organizasyonundaki tahmini şampiyonlarını ve küme düşecek ekipleri açıkladı.

Araştırmada takımların liglerindeki istatistiklerinin, topa sahip olma, gol girişimi, rakip alandaki verimlilik gibi veriler ele alındı.

Rapor Beşiktaş'ı şampiyon gösteriyor

Rapora göre Süper Lig'in 42. hafta sonunda zirvesini 84'er puanla Beşiktaş ile Galatasaray'ın paylaşacağı öne sürüldü.

Şu anda ligde 48 puanı bulunan ve bir maçı eksik olan Beşiktaş'ın sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceği, lider Galatasaray'ın ise 42. hafta sonunda averajla ikinci sırada yer alacağı öngörüldü.

Geride kalan 25 haftayı 51 puanla tamamlayan Fenerbahçe'nin ise lig sonunda 81 puanda bitirerek üçüncü sırada olacağı aktarıldı.

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'u 80 puanla 4. sırada gösteren raporda Trabzonspor, 70 puanla beşinci sırada yer aldı.

CIES'in araştırmasına göre Süper Lig'de küme düşeceği öne sürülen takımlar ise Gençlerbirliği, Denizlispor, Ankaragücü ve Kayserispor oldu.