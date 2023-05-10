İstanbul'un yeşil koridoru; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili bir video yayımladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise “Ne dediler? ‘Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.’ Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak.” dedi.

Bakan Kurum’un yayımladığı videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İnşaat Yapı Müdürü Mevlüt Arslan da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İlk etabı hizmete sokulan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde sürdürülen çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki mesajında ise muhalefetten gelen eleştirilere de değinerek “Ne dediler? ‘Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.’ Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un yeni yaşam alanlarıyla yeşil koridoru olarak anılacak, 2 milyon metrekare kurulu alan üzerinde yer alarak Türkiye’nin en büyük yeşil parkı kabul edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için yapılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi.

Tamamlandığında İstanbul’un fethini temsilen 145 bin 300 ağacın yer alacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin İnşaat Yapı Müdürü Mevlüt Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bölgede yürütülen son çalışmaları anlattı.

“Güney Külliye’de bugün hâlihazırda hizmete sunabileceğimiz 800 bin metrekarelik yeşil alanımız var. Bunun yanı sıra 60 bin adet dikilmiş ağacımız mevcut”

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İnşaat Yapı Müdürü Mevlüt Arslan, bölgenin kuzey ve güney olarak ikiye ayrıldığını ifade ederek, yeşil alan üretme çalışmalarının da sürdüğünden söz etti. Binlerce ağacın toprakla buluştuğu bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarından bahseden Mevlüt Arslan, “Güney Külliye’de bugün hâlihazırda hizmete sunabileceğimiz 800 bin metrekarelik yeşil alanımız var. Bunun yanı sıra 60 bin adet dikilmiş ağacımız mevcut.” dedi.

“Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bittiği zaman, İstanbul halkına keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunacak”

Halkın keyifli vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturulduğunun bilgisini veren Arslan, “Vatandaşımızın hizmetine sunacağımız voleybol sahalarımız, basketbol sahalarımız ve çeşitli spor sahalarımız var. Yaklaşık 13 bin metre yürüyüş yolumuz var, 110 adet kamelyamız var. Çok sayıda çocuk oyun parkımız var.” diye konuştu. Vatandaşın ihtiyacına yönelik yapıların da bölgede yer alacağını dile getiren Arslan, “Ticarethanelerimiz, kütüphanelerimiz ve sergi saraylarımız da bölgemizde mevcut. Bin 300 araçlık otoparkımız var. Ayrıca gösteri, tiyatro ve konser alanlarımız için etkinlik çayırı oluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bittiği zaman, İstanbul halkına keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunacak.” ifadelerini kullandı.