İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor!

Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

İBB'ye tepki

Çileden çıkan vatandaşlar, duruma tepki göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

1 saate yakın süren arızanın ardından köprü yolunda trafik oluştu.

Öte yandan durakta oluşan büyük kalabalık, dolu gelen metrobüslere de binemeyince mağduriyet daha da arttı.