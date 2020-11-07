İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü

İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişiler parktaki bankları ateşe verdi. Sosyal medya hesabından olaya tepki gösteren Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Lütfen bu ve benzeri durumlara şahit olursak ilçemiz için faillerini mutlaka ihbar edelim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'DAN "BİZİ YILDIRAMAZLAR" MESAJI

Açıklamasının devamında bankı ateşe veren art niyetli kişilere rağmen çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Döğücü, "Çocuklarımızın mutluluğunu hedef alan bu art niyetli kişilere rağmen yavrularımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İşte büyük tepki çeken o görüntüler;