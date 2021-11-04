İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı
Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı oranları belli oldu. Son haftalarda yükselişte olan İstanbul'da risk yükseldi. Açıklanan 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı İstanbul il genelinde 296,84 oldu.
İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:
1 39
ADALAR
2 39
ARNAVUTKÖY
3 39
ATAŞEHİR
4 39