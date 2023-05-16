İstanbul'un ilk finalisti Inter!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı konuk etti. İlk maçı San Siro Stadı'nda 2-0 galip ayrılan Inter, kendi evinde aynı stadda Milan'ı 1-0 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol 74. dakikada Arjantinli oyuncu Lautaro Martinez'den geldi.

Final 10 Haziran'da

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul’un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.