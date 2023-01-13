İstanbul’un Hyde Park’ı açılıyor

Bugün törenle açılışı yapılacak olan, bünyesinde bebek ve çocuk kütüphanesi, dijital kütüphane, gençlik kütüphanesi, ihtisas kütüphaneleri ile yetişkin kütüphanesi birimi bulunan Rami Kışlası Kütüphanesi’nde 24 saat açık serbest çalışma ve okuma salonları, engelli bölümü, grup ve bireysel çalışma salonları ile kitap ve kitap dışı materyal ve dijital kaynaklar yer alıyor.

Rami İstanbul Kütüphanesi’nin orta alanı Millet Bahçesi olarak düzenlendi. Amfiler, okuma alanları, sahneler, çocuk oyun alanları, serbest etkinlik bölgesi, ortak çalışma alanları, sergi alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolu tasarlandı.

Canlı izlemeli onarım bölümü

Rami Kışlası yerleşkesi içerisinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi hizmet birimleri ve depoları, Derleme Müdürlüğü hizmet alanları ile yaşam alanları (cami, mescit ve çocuk bakım odası, vb) da mevcut. Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Bilim Kurulu öncülüğünde Atatürk Araştırmaları İhtisas kütüphanesi ile yazma eserlerin canlı izleme olanaklı onarım (şifahane) bölümleri de tasarlandı.

Kütüphanenin Türkiye’de en çok ziyaretçi alan kütüphane olacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “7/24 hizmet verecek. Sadece kütüphane için gelinmeyecek. Rami’ye yeni bir yaşam tarzı getiriyoruz. Öyle güzel bir bahçe yapıyoruz ki yurtdışındaki Central Park, Hyde Park gibi doğal bir görünümü olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz.