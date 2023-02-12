İstanbul'un en güvenli ve en riskli bölgeleri!

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, vatandaşlar bir yandan da oturdukları bölgenin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Özellikle milyonlarca insana ev sahipliği yapan İstanbul'da olası deprem riski insanları korkutuyor. Marmara Denizi'nin altından İstanbul’un güneyinden geçen fay hattı bir çok semtte ciddi hasarlara yol açabilir.

Türkiye'nin risk haritasının 2. basamağında yer alan İstanbul'un en güvenli ve riskli ilçeleri hangileri. İşte merak edilen o liste:

Birinci derece en riskli ilçeler

Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

İkinci derece riskli ilçeler

Üsküdar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Çekmeköy, Şile, Esenyurt, Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Kağıthane, Beykoz, Şişli, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp(Güney), Silivri(Güney)

En az riskli ilçeler

Çatalca, Sarıyer, Arnavutköy, Eyüp(Kuzey), Silivri(Kuzey)