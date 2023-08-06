İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 36'ya düştü.

İstanbul'da Ömerli Barajı yüzde 68,8 ile en yüksek doluluğa sahip olan baraj olurken, kurumaya yüz tutan Pabuçdere Barajı'nda su oranı yüzde 4,26 olarak ölçüldü.

Drone ile havadan çekilen görüntüler de barajlardaki su seviyesinin azaldığını ve toprak kısımlarda çatlaklar oluştuğunu gösteriyor.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl baraj doluluk oranı ise yüzde 65,29'du.