İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da 19 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 49,16'ya yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.
İstanbul'u bugün itibariyle terk eden kar yağışlarının barajlardaki etkilerinin görülmesi bekleniyor.
İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 49,16'ya çıktı.
Son 1 haftalık değişim
Doluluk oranı +3.68 %
Barajlardaji su Miktarı +31.94 Milyon m³
Gün gün baraj doluluk oranları
6 Şubat: Yüzde 44,34
7 Şubat: Yüzde 44,55
8 Şubat: Yüzde 44,70
9 Şubat: Yüzde 44,78
10 Şubat: Yüzde 44,99
11 Şubat: Yüzde 45,09
12 Şubat: Yüzde 45,48
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
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