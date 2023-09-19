İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Büyükçekmece, Güngören, Ataşehir, Kadıköy, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye ve Şile ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek.

Şile'de sabah saat 12.00 saatlerinde kesilen suyun akşam saat 20.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.

Su kesintisi olacak ilçeler

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 19 Eylül tarihli kesinti programına göre, Büyükçekmece, Güngören, Ataşehir, Kadıköy, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye ve Şile'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.

Şile'de yaşanan su kesintisi nedeniyle bölgeye 8 saat boyunca su verilemeyecek. Peki, Büyükçekmece, Güngören, Ataşehir, Kadıköy, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye ve Şile'de suların 8 saatin ardından abonelere verileceği bildirildi.