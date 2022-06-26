İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 liraya satılıyordu! Uygulama son buluyor!

Balcı, Samsun'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde buldu.

Pazartesi günü eski fiyata dönülüyor

Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Balcı, "Geçen hafta İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 lira uygulaması başladı. Yasal olmayan uygulamanın doğru olmadığını ifade ettik. Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira. Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim. Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren." diye konuştu.

Balcı, bazı illerde gram farklılığından dolayı fiyatın farklı olabileceğini ama kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 20 liranın üzerine çıkmayacağını vurguladı.