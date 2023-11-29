İstanbul'u sel vurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı.

Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı. Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı.

Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.