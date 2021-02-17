İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

TRAFİK OLUŞTU

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Hafta içi olması sebebiyle iş yerlerine gitmek üzere sabahın erken saatlerinde yola koyulanlar İstanbul trafiğiyle karşılaştı. Trafiği olumsuz etkileyen yağışların, kentin belirli noktalarında akışı kilitlediği görüldü. Ana yollarda trafik durma noktasına gelirken, ara sokaklarda ise durum daha kötü.

Trafik yoğunluk haritası yüze 70'i geçerken, etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğuna yol açtı.

İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

YARIN YURDU TERK EDECEK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bugün de İstanbul'da etkili olacak kar yağışı, Perşembe günü yerini sağanak yağış ve soğuk hava dalgasının etkisine bırakacak. Sıcaklıklarda özellikle ülkenin iç kesimlerinde hissedilir derecede bir azalma beklenirken vatandaşlar bu nedenli yaşanacak buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıldı.