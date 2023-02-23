İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! Barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.