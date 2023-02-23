İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! Barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı belli oldu. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.
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Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.
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Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü.
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